Borsada yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurların başında hisse seçimi geliyor. Pandemi koşulları nedeniyle bilançolarda sektörel anlamda farklılıklar yaşadığımızı hatırlatan Noor CM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay, Para dergisine verdiği demeçte mevcut koşullarda yatırımcılara hisse seçiminde olmazsa olmaz kriterleri şöyle sıralıyor:

SEKTÖR seçimi iyi analiz edilmeli.

ŞİRKETLERIN ne kadar büyüdüğüne değil, bu büyümenin ne kadar sürdürülebilir olduğuna, yani marjlara dikkat edilmeli.

FİYAT/KAZANÇ oranı, öz sermaye karlılığı ve FD/FAVÖK incelenmeli.

TEMETTÜ getirisine dikkat edilmeli.

ŞİRKETİN hikayesi, kısa ve uzun vade yatırımları araştırılmalı.

TEKNİK YORUM

GÖKSEL Tekiner, PARA dergisindeki köşesinde bazı hisselerle ilgili şu teknik yorumları yaptı:

ENERJİSA: Geçtiğimiz hafta endeksteki sert satışa rağmen daha güçlü bir görünüm sergileyen hissede 8.10 desteğin üzerinde pozisyonlar sürdürülebilir. Hafta içinde yaşanabilecek yükseliş hareketlerinde ise 8.87 ile 9.11 seviyeleri hedeflenebilir.

İPEK ENERJİ: Hafta içinde yaşanan sert geri çekilme sonrasında hissede cuma günü tepki alımları güç kazandı. 11.84 seviyesinin üzerinde alım yapılabilir. Yükseliş eğiliminin devamında ise 12.85 üst direnç olarak hedeflenebilir.

KARSAN: Geçtiğimiz hafta endeks paralelinde yaşanan sert satışlar ile geri çekilen hissede cuma günü tepki alımları görüldü. Hissede tepki amaçlı pozisyonlar açılabilir.