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    • Ekonomi
    • 15.08.2020 Gazete
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    ’tan 1.8 milyar kar

    Yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 138.7 milyar TL artırarak yüzde 30.3 artış sağlayan , 595.7 milyar TL ile cılık sektöründe ikinci sıraya yükseldi. İkinci çeyrek sonunda toplam kredilerini 522 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, Bankacılığı alanında ise; yüzde 22.3 ile rekor bir pazar payı açıkladı.

    Halkbank’tan 1.8 milyar kar

    Yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 138.7 milyar TL artırarak yüzde 30.3 artış sağlayan , 595.7 milyar TL ile cılık sektöründe ikinci sıraya yükseldi. İkinci çeyrek sonunda toplam kredilerini 522 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, Bankacılığı alanında ise; yüzde 22.3 ile rekor bir pazar payı açıkladı. Banka bu dönemde 1.8 milyar TL kar elde etti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, " Kalkanı kapsamında kredilerin yüzde 22'sinden esnafımız yararlandı. Normalleşme sürecinde, ekonominin tüm paydaşlarını kapsama hedefiyle küçük işletmelere finansal desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

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