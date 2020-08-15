Halkbank’tan 1.8 milyar kar

Yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 138.7 milyar TL artırarak yüzde 30.3 artış sağlayan Halkbank, 595.7 milyar TL aktif büyüklük ile bankacılık sektöründe ikinci sıraya yükseldi. İkinci çeyrek sonunda toplam kredilerini 522 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, KOBİ Bankacılığı alanında ise; yüzde 22.3 ile rekor bir pazar payı açıkladı. Banka bu dönemde 1.8 milyar TL kar elde etti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kredilerin yüzde 22'sinden esnafımız yararlandı. Normalleşme sürecinde, ekonominin tüm paydaşlarını kapsama hedefiyle küçük işletmelere finansal desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.