Emeklilerin, gelir artırıcı taleplerinin yanı sıra, nakit desteği sağlayacak beklentileri de var. Bunlar arasında avans talebi başı çekiyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanından mevcut emeklilerin de yararlanması talep ediliyor.
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, mevcut emeklilerin beklentisi de 3 maaş kadar faizsiz nakit desteği sağlanması yönünde.
125 LİRA TAKSİT
Eğer talepler hayata geçerse, tüm emekliler SGK'dan avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.
Örneğin; 36 ay taksit olursa, emeklinin maaşından aylık 125 lira kesilecek.