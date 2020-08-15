125 LİRA TAKSİT

Eğer talepler hayata geçerse, tüm emekliler SGK'dan avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.