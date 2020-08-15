Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken yatırımı olan vatandaşlar güncel alış satış fiyatlarını merakla sorguluyor. Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,97 kayıpla 461,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3.064,00 liraya düştü. Geçen hafta 763,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya geriledi. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?