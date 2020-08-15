Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken yatırımı olan vatandaşlar güncel alış satış fiyatlarını merakla sorguluyor. Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,97 kayıpla 461,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3.064,00 liraya düştü. Geçen hafta 763,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya geriledi. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma günü itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|456,60
|456,80
|461,50
|461,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.009,00
|3.030,00
|3.043,00
|3.064,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|416,50
|420,50
|421,00
|425,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.941,00
|2.961,00
|2.973,00
|2.993,00
|Yarım Ziynet
|1.470,00
|1.480,00
|1.487,00
|1.497,00
|Çeyrek Ziynet
|735,00
|740,00
|743,00
|748,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,07 artışla 461,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.064,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,07 yükselişle 461,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 454 bin 980 lira, en yüksek 463 bin 703 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 462 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 968 milyon 721 bin 34,86 lira, işlem miktarı ise 2.111,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 328 bin 691,74 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
BU HAFTA BORSA VE DÖVİZ KAZANDIRDI, ALTIN KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,19, avro/TL yüzde 2,76, dolar/TL yüzde 2,36 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,97 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.039,00, en yüksek 1.125,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,19 artarak 1.083,83 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,97 kayıpla 461,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3.064,00 liraya düştü. Geçen hafta 763,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya geriledi.
Bu hafta ABD doları yüzde 2,36 değer kazanarak 7,3730 liraya, avro da yüzde 2,76 artışla 8,7170 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,64 ile hisse senedi fonları oldu.
ALTIN 1,950 DOLARDA, BRENT 45 DOLARDA
Doların küresel piyasalarda zayıflamasıyla 1,950 dolara yükselen altın bu düzeyde, Brent petrolün varil fiyatı da 45-46 dolar aralığında hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.04 düşüşle 45.87 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.19 düşüşle 42.55 dolar,
- altın yüzde 0.35 düşüşle 1,946.82 dolar,
- gümüş yüzde 2.60 düşüşle 26.77 dolar,
- bakır yüzde 2.56 düşüşle 6,270.00 dolar,
- platin yüzde 0.34 artışla 963.87 dolar,
- paladyum yüzde 0.46 düşüşle 2,160.71 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 466 liraya, çeyrek altın 769 liraya, Cumhuriyet altını da 3,203 liraya yükseldi.