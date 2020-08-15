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    • Ekonomi
    • 15.08.2020 21:53
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    • 15.08.2020 21:53
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    ürünlerinde büyük fırsat! O ürünler indirimleriyle dikkat çekti

    ürünlerinde büyük fırsatlar bulunuyor. Yiyecek, dondurma, bakım ve temizlik ürünlerindeki indirimler ön plana çıkarken Doğadan Gizli Bahçe Siyah Çay 1000g 27,95 TL, Mistral Kağıt Havlu 6’lı 8,50 TL, Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 Kg 6,95 TL, Findux fındık ezmesi 320gr ise 12,45 TL fiyat etiketiyle raflarda yer aldı. Peki, 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünlerinde neler var? İşte hafta sonu indirimli ürünleri...

    A101 15 Ağustos aktüel kataloğunda büyük fırsatlar!

    A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri alışveriş yapacak olanlar tarafından hafta sonu merakla sorgulanıyor. Özellikle ürünler arasında Findux fındık ezmesi 320gr ise 12,45 TL, Doğadan Gizli Bahçe Siyah Çay 1000g 27,95 TL ve Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 Kg 6,95 TL fiyat etiketiyle insanların ilgisini çekiyor. İşte A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri

    A101 15 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri

    A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri

    A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri

    A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri

    A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri

    A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri

    A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri

    A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri

    A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri

    A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri
    Haberler Ekonomi A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünlerinde büyük fırsat! O ürünler indirimleriyle dikkat çekti
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