A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri alışveriş yapacak olanlar tarafından hafta sonu merakla sorgulanıyor. Özellikle ürünler arasında Findux fındık ezmesi 320gr ise 12,45 TL, Doğadan Gizli Bahçe Siyah Çay 1000g 27,95 TL ve Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 Kg 6,95 TL fiyat etiketiyle insanların ilgisini çekiyor. İşte A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri

A101 15 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri