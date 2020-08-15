Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar hafta sonu güncel alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,07 artışla 461,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 454 bin 980 lira, en yüksek 463 bin 703 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 462 bin 200 liradan tamamladı.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|456,60
|456,80
|461,50
|461,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.009,00
|3.030,00
|3.043,00
|3.064,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|416,50
|420,50
|421,00
|425,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.941,00
|2.961,00
|2.973,00
|2.993,00
|Yarım Ziynet
|1.470,00
|1.480,00
|1.487,00
|1.497,00
|Çeyrek Ziynet
|735,00
|740,00
|743,00
|748,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,07 artışla 461,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.064,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,07 yükselişle 461,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 454 bin 980 lira, en yüksek 463 bin 703 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 462 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 968 milyon 721 bin 34,86 lira, işlem miktarı ise 2.111,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 328 bin 691,74 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ONS FİYATI HEDEFİ
Altın fiyatları ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında, daha önce 2000 dolar olarak belirtilen yıl sonu altın fiyatları tahmini 2400-2500 dolar olarak değiştirildi ve güncellendi.
Altın fiyatlarında rallinin devam ettiğini söyleyen analistler, her yükselişle yeni bir rekorun daha geldiğini ifade etti.
Rekorun 2075 dolar olduğunu belirten analistler, eğer bu seviye aşılırsa ataklar daha da sertleşecek dedi.
Çıkış hareketlerine bakıldığında ilk direncin 2100 dolar olduğunu söyleyen analistler, bu seviyeyi geçmesi durumunda yeni direnç seviyelerinin ,hedef seviyelerinin 2150 ile 2200 dolar olacağını belirtti. Analistler , bu şekilde bir ilerleme durumunda altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 2400-2500 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.