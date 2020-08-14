



MALİYETLER DÜŞER



Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Gökçe'nin verdiği bilgiye göre; 2019'da doğalgaz tüketiminin 14.5 milyar metreküpü konutlarda gerçekleşti. Hane başı ortalama doğalgaz tüketimi 950- 1.000 metreküp oldu. Geçen yıl ısınma amaçlı doğalgaz kullanan tüketiciler, yıllık 1.500-1.700 liralık fatura ödedi. Doğru kalınlıkta malzeme seçimi ve doğru işçilikle ısı yalıtımı yaptıran ise bu maliyetleri yarı yarıya (750-800 lira) düşürebilir.



2-3 YILDA KENDİNİ AMORTİ EDİYOR



Yeni yapılan bir binada ısı yalıtımının maliyeti, toplam maliyetin yüzde 1 ila 3'ü kadar. 100 metrekarelik bir konutu olan vatandaşa yalıtım uygulamasının maliyeti, binanın özellikleri, dairenin cephe sayısı ve hangi ısı yalıtım levhasının uygulanacağı gibi unsurlara göre 7 bin lira ile 8 bin 500 lira arasında değişiyor.



Yalıtım uygulamaları ile ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyaçları azalacağı için daha düşük kapasiteli ısıtma ve soğutma sistemleriyle ihtiyacın karşılanması mümkün oluyor. Bu durum ilk yatırım maliyetini azalttığı gibi daha az enerji kullanımı sağlıyor. Hem ilk yatırım hem de bu sürede doğalgaz ve elektrikten sağlanan tasarrufla ısı yalıtımı, kendini 2 ila 5 yılda amorti ediyor.