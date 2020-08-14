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    • Ekonomi
    • 14.08.2020 Gazete
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    larına dikkat! Paranıza sahip çıkın

     Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Başkanı , " veya işlemlerinde paranın hesaba geçtiğini görmeden satış işlemi yapılmamalı." uyarısında bulundu. EFT veya havale işlemlerinde para hesaba geçmeden satış işlemi yapmayın. lar vatandaşı havale sistemi ile yanıltıyor.

    Havale dolandırıcılarına dikkat! Paranıza sahip çıkın

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "EFT veya havale işlemlerinde paranın hesaba geçtiğini görmeden satış işlemi yapılmamalı." uyarısında bulundu.


    Bendevi Palandöken
    Dolandırıcılara karşı esnafın ve satış yapanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu: "EFT-havale işlemleriyle dolandırıcılık yaygınlaşmış durumda.

    Çeşitli yerlerde esnafımızın karşılaştığı ve araç satışlarında da sıklıkla yaşanan EFT dolandırıcılığına karşı oldukça dikkatli olunmalı. Satıştan sonra işlemi iptal ederek mağduriyet yaratan bu dolandırıcılara prim verilmemeli."

    Palandöken, emniyet ekiplerinin bu konuda başarılı operasyonlar yürüttüğüne dikkati çekerek, "EFT veya havalede paranın hesaba geçtiğini görmeden satış işlemi yapılmamalı." dedi.
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