-65 yaşından büyük kişilere 3 ayda bir olacak şekilde ödemeler yapılmaktadır. Bu kişilere 3 ayda bir 705 TL para yardımı sağlanmaktadır.

-Engelli vatandaşlara yapılan yardımlar, kişinin engellilik oranına göre değişmektedir. %70 oranın altında engelli olan vatandaşlara üç ayda bir 1.059 TL, %70 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara yine üç ayda bir olmak kaydıyla 1.589 TL yardım yapılmaktadır.

-Öğrencilere devlet tarafından para yardımları yapılmaktadır. Öğrencilerin okuluna ve yaşına göre yapılan para yardımları 456 TL ile 821 TL arasında değişmektedir.

-Koşullu eğitim yardımlarında ise kız çocuklarına aylık olarak 40 TL, erkek çocuklara ise aylık olarak 35 TL çocuk yardım parası verilmektedir.

-Yeni doğum yapan annelere bir kere olmak üzere emzirme yardımı olarak 149 TL destek sağlanmaktadır.

-Fakirlik maaşı olarak ihtiyaç sahiplerine 643 TL yardım yapılmaktadır.

Yukarıdaki yardımlardan faydalanmak isteyen kişilerin başvurularının ardından durumları incelenir ve ekonomik durumları şartlara uygun olanlara yardımlar verilir.