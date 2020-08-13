Küresel piyasalarda koronavirüs aşısı dopingi

Dow Jones endeksi yüzde 1,05, S&P 500 endeksi yüzde 1,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,13 değer kazanırken, dolar endeksi 94'ün üzerine çıkamayarak düşüşe geçti ve günü 93,3'ten tamamladı.

Avrupa borsalarında da dün alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere ekonomisinin 2. çeyrekte yüzde 20,4 daralması ve 11 yıl aradan sonra teknik resesyona girmesine karşın, en kötünün geride kaldığı fiyatlamaları ile FTSE 100 endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,86 ve Fransa'da CAC 40 endeks de yüzde 0,90 yükseldi.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif görünüm Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artış kaydetti.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini dün de devam ettirerek, yüzde 0,37 değer kazancıyla günü 1.114,18 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, 7,3317'den kapanış yapması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3290 seviyesinde işlem görüyor.