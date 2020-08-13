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    • Ekonomi
    • 13.08.2020 09:03
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    • 13.08.2020 09:03
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    : ham stokları 4.5 milyon varil azaldı

    Enerji Enformasyon Yönetimi () verilerine göre, ABD'de stratejik stokları dışındaki hampetrol stokları, analistlerin beklentilerini de aşarak, 7 Ağustos'ta biten haftada 4.5 milyon varil azalarak 514.1 milyon varile geriledi.

    EIA: ABD hampetrol stokları 4.5 milyon varil azaldı

    Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 21,000 varil artışla günde ortalama 14.7 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 81.0 olarak hesaplandı ve üretimi de günde 9.6 milyon varile yükseldi.

    'nin ham ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 389,000 milyon varil azalarak, günde 5.6 milyon varil düzeyine geriledi. Bu dönemde, ticari petrol stokları da 6.2 milyon varil azaldı.

    Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün () verilerine göre ise, ABD hampetrol stokları, 4 Ağustos'ta sona eren haftada 4 milyon 400 bin varil azaldı. API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 1.31 milyon varil, damıtılmış petrol ürünleri stokları da 2.95 milyon varil azaldı.

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