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    • Ekonomi
    • 13.08.2020 Gazete
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    ye üçlü kazanç! En az 1500 TL maaş, 2 bin TL , 625 TL ... İşte tüm detaylar

    Milyonlarca ye ödenen ve gibi ödemeler belli şartlarda yeni emekli olan vatandaşlara da veriliyor. Bunun için emeklilik tarihi önem kazanıyor. İşte En az 1500 TL maaş, 2 bin TL ilramiye, 625 TL alabilmenin detayları...

    Emekliye üçlü kazanç

    Milyonlarca emekliye ödenen promosyon ve ikramiye gibi ödemeler belli şartlarda yeni emekli olan vatandaşlara da veriliyor. Burada önemli olan tarih ise emeklilik kararının alındığı tarih.

    Bu tarihe göre promosyon ya da ikramiye alınıp alınmayacağına karar veriliyor. Promosyon emeklilere her üç yılda bir maaş aldıkları banka tarafından ödeniyor.

    Bu yıl için maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alıyor. Yeni emekliler maaş alacakları bankayı seçerken promosyon alıyorlar. 3 yıl aynı bankadan maaş alınıyor.

    BAYRAM ÖNCESİ MAAŞ ÖNEMLİ
    Bayram     ikramiyeleri de yeni emeklilere ödeniyor. Ancak burada bir şart bulunuyor. Emekli maaşının bayramdan önce bağlanmış olup olmadığına bakılıyor.

    Eğer bayramdan önce emekli maaşı bağlanmışsa ikramiye ödeniyor. Bayramdan sonra emekli maaşı bağlanmışsa ilk gelecek bayramda ödeme yapılıyor.

    MAAŞ TABANI ARTTIRILDI
    Öte     yandan emeklilerin aldıkları en düşük maaş miktarı pandemi döneminde 1000 TL'den 1.500 TL'ye yükseltildi. Bu yüzden yeni emekli olan vatandaşlar en az 1.500 TL maaş alıyor.

    Maaş miktarları bu rakamın üzerinde belirleniyor. Yatırılan kazanç ve prim günlerine göre hesaplanan maaş 1.500 TL'den az olamıyor.
    Haberler Ekonomi Emekliye üçlü kazanç! En az 1500 TL maaş, 2 bin TL ikramiye, 625 TL promosyon... İşte tüm detaylar
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