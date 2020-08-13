Bu yıl için maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alıyor. Yeni emekliler maaş alacakları bankayı seçerken promosyon alıyorlar. 3 yıl aynı bankadan maaş alınıyor.