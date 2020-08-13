Dolar ve euro kurlarındaki son durum kapanış saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3330 liradan, avro 8,6660 liradan güne başladı. Serbest piyasada piyasaların açılış saatlerinde 8,6640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6660 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3030 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5980 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 13 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?