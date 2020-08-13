Dolar ve euro kurlarındaki son durum kapanış saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3330 liradan, avro 8,6660 liradan güne başladı. Serbest piyasada piyasaların açılış saatlerinde 8,6640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6660 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3030 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5980 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 13 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 374 puanda bulunuyor.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azalarak 13.045 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.291 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen altında 5.069 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 20.460 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 düşüşle 6.214 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1,1833 seviyesinden işlem görüyor.
Almanya'da açıklanan enflasyon beklentilere paralel gerçekleşirken, aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 0,1 geriledi.
Analistler, bugün, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
ASYA BORSALARINDA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENDİ
Asya borsaları, pozitif başladığı günü karışık bir görünümle tamamlıyor.
ABD ile Çin arasında devam eden gerilime karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ve beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerle güne yükselişle başlayan Asya borsalarında, Japonya hariç güçlü görünüm korunamadı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,8 yükselişle 23.250 puandan tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın hafif yükselişle 3.320 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 106,7 seviyesinden işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 38.359 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalışla 25.208 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,2 değer kazancıyla 2.437 puanda bulunuyor.