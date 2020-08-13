2020'de ÖTV indirimi gelecek mi? Nissan-Opel-Peugeot-Seat-Fiat-Toyota ÖTV indirimi var mı? Ucuz ikinci el araç için fırsat...

2020 ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?

Sıfır kilometre araçlara indirimli bir şekilde kavuşmak isteyen vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği ÖTV indirimine dair devlet kanalından herhangi bir açıklama yapılmadı. 2020 yılının ortalarında yapılması beklenen ÖTV indiriminin koronavirüs pandemisi nedeniyle gecikmeye uğradığı söyleniyor.

2. EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Salgın nedeniyle vatandaşların toplu taşıma kullanmaktan kaçınması 2. el araç alımlarını değişik bir noktaya götürdü. Nisan ayından itibaren başlayan 2. el araç alımlarındaki artış 5-10 yaş arasındaki otomobillere yönelimi hızlandırdı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre; 2010-2015 model arası B ve C segmenti araçlara ilgili her geçen gün büyüyor. Yedek parça, servis ve MTV konularında daha büyük avantaj sağlayan 2. el araçların maliyeti vatandaşlara daha düşük geliyor.