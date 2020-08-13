Borsa yükselişe geçti alımlar güçleniyor! İşte dikkat çeken hisseler

Borsada yatırım yapanlar son günlerdeki sert satışlar sonrası tedirginlik yaşamışlardı. Ancak bu haftayla birlikte yükseliş trendine giren Borsa İstanbul'da tepki alımları da geldi. Para dergisindeki köşesinde teknik analizler yapan Göksel Tekiner geçen hafta yaşanan düşüşün endeksin geneline yayılmış olması ve BIST- 30 hisselerinde derinliğin az olması nedeniyle birçok hissede panik havasının daha çok hissedildiğini söyledi. Tekiner, "Dolar/TL'nin 7.36 seviyesini test ettikten sonra sakinleşmesi endekse alım getirirken, içinde bulunduğumuz hafta toparlanma çabasının etkili olduğu bir süreç geçirilmesini bekliyoruz. Alımlarının genele yayılarak gerçekleşmesini beklediğimiz endekste 1085 bandını ilk önemli direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviyelerin aşılması endekste alım iştahını güçlendirecektir. 1085 seviyesinin aşılması sonrasında sırası ile 1110 ile 1128 bandını kısa vadeli üst dirençler olarak hedefliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

TEKNİK YORUM

GÖKSEL Tekiner'in bazı hisselerle ilgili teknik yorumları da şöyle:

ASELSAN: Etkili olan satışlarla 14.23 seviyesine kadar geri çekilen hissede haftanın son işlem gününde tepki alımları gözlemlendi. 15.33 ve 15.53 bandının üzerinde kısa vadede ilk destekler olarak izlenebilir ve bu destek bandın üzerinde pozisyonlar arttırılabilir.

EMLAK KONUT: Geçtiğimiz hafta etkili olan sert satışlar sonrasında 1.76 seviyelerinin de altına sarkan hissede cuma günü tepki alımları görüldü. 1.76 ile 1.73 destek bandın üzerinde kademeli olarak alım denenebilir ve 2-2.08 dirençleri hedeflenebilir.

PETKİM: Hissede toparlanma süreci güç kazanabilir. 3-36 seviyelerinde tepki alımlarında ilk etap 3.77 direnci hedeflenebilir. Bu seviyenin geçilmesi ile 3.88 ve 4 dirençleri kısa vadeli hareketlerde hedeflenebilir.

TÜPRAŞ: Hafta içinde yaşanan sert satışlarla orta vadeli destekleri geri çekilen hissede kısa ve orta vadeli alım denenebilir 76.85 seviyesinin üzerindeki yükseliş denemelerinde ise 83.80 ile 85.50 seviyeleri üst dirençler olarak hedeflenebilir.