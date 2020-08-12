* Gıda Yardımı:

Koronavirüs ile mücadele sürecinde valiliklerden yardım almak isteyen vatandaşlar gıda yardımı başvurusunda bulunabilirler. Gıda yardımı başvuruları için vatandaşların belirli bir gelir seviyesinin altında olması gerekiyor. İhtiyacı olan vatandaşlara sağlanan bu gıda yardımları ile vatandaşların temel gıda ihtiyaçları sağlanıyor. Gıda Yardımı almak isteyen vatandaşların yapmaları gereken işlemler ise Aile Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yazılı başvuru yapmak.