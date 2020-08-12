Valilik ve Kaymakamlık 2020 yılı maddi yardım destek başvurusu hakkında detayları vatandaşlar oldukça merak ediyor. Bilindiği gibi Koronavirüs sürecinde devlet her zaman vatandaşın yanında yer alıyor. Devlet çok sayıda kurumu aracılığıyla özel destek imkanları sunarken bu yardımların sağlandığı kurumların başında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kaymakamlıklar ve Valilikler geliyor.
VALİLİK KAYMAKAMLIK DEVLET DESTEKLERİ
Valilik ve Kaymakamlıklardan sağlanan devlet desteklerinin tamamına başvurular yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve ilde, ilçede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlanıyor.
Valilik aracılığıyla sağlanan yardımlar arasında maddi destekler ve gıda yardımları bulunuyor.
* Gıda Yardımı:
Koronavirüs ile mücadele sürecinde valiliklerden yardım almak isteyen vatandaşlar gıda yardımı başvurusunda bulunabilirler. Gıda yardımı başvuruları için vatandaşların belirli bir gelir seviyesinin altında olması gerekiyor. İhtiyacı olan vatandaşlara sağlanan bu gıda yardımları ile vatandaşların temel gıda ihtiyaçları sağlanıyor. Gıda Yardımı almak isteyen vatandaşların yapmaları gereken işlemler ise Aile Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yazılı başvuru yapmak.
* Para Yardımı
Salgın kapsamında maddi yardım almak isteyen vatandaşlarda başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar. Başvurular yazılı olarak kurumlara bildirilecek. Kurumlar başvurularınızı incelemek için gelir testi yapacaklar. Eğer aylık hane geliriniz belirli bir düzeyin altında ise SYDV'ler aracılığıyla maddi yardım alabilirsiniz.