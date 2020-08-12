Devletten nakit, kira ve gıda yardımı-işte başvuru formu (biz bize yeteriz)

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs sürecinde devletin vatandaşının yanında olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi olan ailelere 1.000 TL sosyal yardım vermeye devam ettiklerini söyleyerek 1,2 milyon ailenin 1.000 TL sosyal yardım aldığını açıkladı.
1,2 MİLYON HANEYE 1.000 TL YARDIM
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan paraların ihtiyaç sahibi ailelere yardım olarak verildiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında yaklaşık 2 milyar lira para toplandı. Bu paralar ile 1,2 milyon ihtiyaç sahibi ailemizin yardımına koştuk. Bu kapsamda 1,2 milyon haneye 1.000 TL yardım yaptık." dedi.
TOPLAM 30 MİLYAR TL YARDIM DAĞITILDI
Türkiye'de sosyal devletin etkinliğine vurgu yapan Bakan Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı programı kapsamında ihtiyaç hisseden her vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Bugüne kadar yaptığımız sosyal yardımlar 30 milyar TL'ye yaklaştı. Bu çok ciddi bir rakamdır. Koronavirüs sürecinde hiçbir vatandaşımızı kaderine bırakmadık." ifadelerini kullandı.
İhtiyacı olan ailelere 1.000 TL sosyal yardım verilmesine yönelik programı koronavirüs süreciyle sınırlandırmadıklarını söyleyen Bakan Selçuk bu yardımları sürekli hale getirdiklerini de açıkladı.
1000 TL ÖDEME KİMLERE YAPILIR?
1000 TL sosyal yardım ödemeleri için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talep ettiği koşullar bulunmakta.
Bakanlığa bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından sağlanan bu destek ödemeleri için vatandaşların sağlamaları istenilen ilk koşul hane gelir şartı. Bakanlık kişi başına düşen hane geliri yüksek olan ailelere bu ödemeleri yapmıyor. 1000 TL ödeme almak için sağlanması gereken diğer şartlar ise şunlar: Devletin Nisan Mayıs döneminde sağladığı 1. ve 2. yardım ödemelerinden 1000 TL alınmamış olması Devlet memuru yada kamu işçisi olunmaması, işsizlik maaşı, nakdi ücret desteği almıyor olmak.
ŞARTSIZ BAŞVURU EKRANI
Aile Bakanlığı 1000 TL ödemeler için vatandaşların başvurularını iki şekilde yapabileceklerini duyurdu.
Buna göre vatandaşlar başvurularını haftaiçi e-Devlet üzerinden T.C numaralarının son hanesine göre yapabilirler. T.C. numarasının sonu 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü başvuruda bulunabilirler.
Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir şart olmadan, şartsız bir şekilde başvurular yapılabilir.
Kira yardımı ve diğer yardımlar da e-Devlet üzerinden başvuru alınmaktadır.
Kira yardımı başvurusu için TIKLAYIN