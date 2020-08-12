Stratejist Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul'da birincil hisselerde performans gelişebilmesi ve hisse değişimlerinin lokomotif sektöre doğru kayması için sindirme, soluklanma sürecinin yaşanmasının sağlıklı olduğunu belirterek, "Borsa İstanbul'da yukarı yönlü performans bitmemiştir. Dolar bazlı ucuzlayan borsanın bir noktadan sonra hareketlerinin tekrar yukarı yönlü olacağını düşünüyorum" dedi. A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendiren Paksoy, gelişen ülke borsalarında genel anlamda bir baskı olduğunu kaydederek, "Gelişen ülke borsalarında normalleşme oldukça Borsa İstanbul'da yukarı yönlü tepkiler gelecek" şeklinde konuştu.