Hisse senedine yatırım yapan ya da yapmayı düşünenler, borsanın yönünü takip ederken; uzmanlar ipuçları veriyor.
Stratejist Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul'da birincil hisselerde performans gelişebilmesi ve hisse değişimlerinin lokomotif sektöre doğru kayması için sindirme, soluklanma sürecinin yaşanmasının sağlıklı olduğunu belirterek, "Borsa İstanbul'da yukarı yönlü performans bitmemiştir. Dolar bazlı ucuzlayan borsanın bir noktadan sonra hareketlerinin tekrar yukarı yönlü olacağını düşünüyorum" dedi. A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendiren Paksoy, gelişen ülke borsalarında genel anlamda bir baskı olduğunu kaydederek, "Gelişen ülke borsalarında normalleşme oldukça Borsa İstanbul'da yukarı yönlü tepkiler gelecek" şeklinde konuştu.
BU SEVİYELERE DİKKAT!
Tepkilerin anlam kazanması için 1.120- 1.150 bandının yukarı yönlü kırılmasının önemli olduğunu belirten Paksoy, "Yükseliş hareketinin sınanacağı en kritik nokta 1.200 puan bölgesi olacak. 2-3 defa test ettik" dedi. Alıcıların satıcıların üzerinde denge kurmaya başlamasıyla yukarı yönlü tepkilerin anlam kazanacağını açıklayan Paksoy, "Tepkilerin anlam kazanacağı seviyeler 1.150-1.185- 1.200 seviyeleri olacak" ifadesini kullandı.