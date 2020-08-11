Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Bu kapsamda araç sahipleri 12 Ağustos benzin fiyatları ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı...
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,61 liraya, İzmir'de 6,46 liradan 6,69 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
ALTIN SERT DÜŞTÜ, PETROL YÜKSELDİ
Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altın, Covid-19 aşısının tescil edildiğine ilişkin açıklamalarla sert düşerek, 1,942 dolara kadar inerken, aynı nedenlerle petrol fiyatları yükseldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ilk Covid-19 aşısının tescilini yaptıklarını açıklamasının ardından, değerli metal fiyatları düştü.
Analistlere göre, aşının kullanılır duruma gelmesi haberinin ardından, işlemciler değerli metallerin, yakın zamanda rekor düzeylere yükselen fiyatlarından satışa geçtiler.
Değerli metal yatırımcıları aynı zamanda Beyaz Saray yönetiminin, Covid-19 krizi etkilerine karşı hazırlanan yardım paketlerine daha çok kaynak aktarılması konusunda, Demokratlar ile görüşmeye hazır olduğunun açıklanması sonrası gelişmelere de odaklandı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.80 artışla 45.32 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.10 artışla 42.45 dolar,
- altın yüzde 4.20 düşüşle 1,942.42 dolar,
- gümüş yüzde 7.31 düşüşle 26.99 dolar,
- bakır yüzde 2.63 artışla 6,401.00 dolar,
- platin yüzde 4.20 düşüşle 945.69 dolar,
- paladyum yüzde 4.58 düşüşle 2,122.61 dolar düzeyindeydi.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 45,02 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,02 dolardan işlem görüyor.
Dün 45,26 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 45,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,08 dolardan alıcı buldu.
Piyasalar, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketine odaklandı. Dün Cumhuriyetçi senatörler tarafından ABD Senatosu'na sunulan teşvik paketi Senatoda yeterli çoğunluğun onayını alması durumunda Temsilciler Meclisine sunulacak.
Öte yandan, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkilerken, ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu, can kaybı ise 736 bini aştı. ABD, 5,1 milyona yaklaşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya 3 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan yaklaşık 2,2 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.
Brent petrolde teknik olarak 45,24 ile 45,32 dolar aralığının direnç, 44,94 ile 44,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.