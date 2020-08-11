Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Bu kapsamda araç sahipleri 12 Ağustos benzin fiyatları ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,61 liraya, İzmir'de 6,46 liradan 6,69 liraya yükselecek.