Kopya site tuzağı

Pandemi sürecinde Coronavirüs'ten korunmak için izole tatil arayışına girenler, internet üzerinden kiralık villalara yönelirken; yüzlerce tatilci 'kopya siteler' yoluyla dolandırıldı. Kilometrelerce öteden konaklayacağı villaya gelen tatilciler, ya o adreste villa olmadığını ya da aynı anda birden çok kişiye kiraya verildiğini öğrenince büyük şok yaşadı.

İNDİRİME DİKKAT!

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, özellikle Kaş ve Kalkan bölgelerinde bu türden olaylar yaşandığını belirterek, "Paralarını ödüyorlar, geldiklerinde ise olmayan bir rezervasyonla karşılaşıyorlar. 2-3 araba gelip ortada kalanlar olduğunu gördük" dedi. İndirimli fiyatlara aldanılmaması, güvenli yerlere başvurulması gerektiğini vurgulayan Perçin, "Günlüğü 5 bin lira olan bir villa hiçbir zaman 3 bin liralara kiraya verilmez" diye konuştu.

MAĞDUR ÇOK KİŞİ VAR

Kaş ve Kalkan bölgesinde villa kiralama işi yapan Mehmet Canki de dolandırıcılar tarafından mağdur edilen çok sayıda tatilciyle görüştüklerini söyledi. Talebin yoğun olması nedeniyle dolandırıcıların ilgisinin villa turizmine kaydığını anlatan Canki, "Art niyetli kişiler çoktan dolan villaların fotoğraflarını farklı internet sitelerinden pazarlayıp rezervasyon alıyor" dedi. Villa kiralama işi yapılırken, toplam ödemenin yüzde 35'inin nakit alındığını hatırlatan Canki, dolandırıcıların da işte bu yüzde 35'lik miktarı alarak kayıplara karıştığını ifade etti. Canki, ortalama bir villanın haftalık kirasının 10 bin lira olduğunu belirtip, daha az fiyattan şüphenilmesini istedi.