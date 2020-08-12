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    • Ekonomi
    • 12.08.2020 Gazete
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    Tatilcilere kopya site tuzağı

    İzole tatil için ilgi artarken, dolandırıcılar ‘kopya site’lerle iş başına geçti. ten rezervasyon yapan pek çok kişi, tatil adresine vardığında büyük şokla karşılaştı.

    Kopya site tuzağı

    Pandemi sürecinde Coronavirüs'ten korunmak için izole tatil arayışına girenler, üzerinden yönelirken; yüzlerce tatilci 'kopya siteler' yoluyla dolandırıldı. Kilometrelerce öteden konaklayacağı villaya gelen tatilciler, ya o adreste villa olmadığını ya da aynı anda birden çok kişiye kiraya verildiğini öğrenince büyük şok yaşadı.

    İNDİRİME DİKKAT!

    TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, özellikle ve bölgelerinde bu türden olaylar yaşandığını belirterek, "Paralarını ödüyorlar, geldiklerinde ise olmayan bir rezervasyonla karşılaşıyorlar. 2-3 araba gelip ortada kalanlar olduğunu gördük" dedi. İndirimli fiyatlara aldanılmaması, güvenli yerlere başvurulması gerektiğini vurgulayan , "Günlüğü 5 bin lira olan bir villa hiçbir zaman 3 bin liralara kiraya verilmez" diye konuştu.

    MAĞDUR ÇOK KİŞİ VAR

    Kaş ve Kalkan bölgesinde villa kiralama işi yapan Mehmet Canki de dolandırıcılar tarafından mağdur edilen çok sayıda tatilciyle görüştüklerini söyledi. Talebin yoğun olması nedeniyle dolandırıcıların ilgisinin villa turizmine kaydığını anlatan , "Art niyetli kişiler çoktan dolan villaların fotoğraflarını farklı internet sitelerinden pazarlayıp rezervasyon alıyor" dedi. Villa kiralama işi yapılırken, toplam ödemenin yüzde 35'inin nakit alındığını hatırlatan Canki, dolandırıcıların da işte bu yüzde 35'lik miktarı alarak kayıplara karıştığını ifade etti. Canki, ortalama bir villanın haftalık kirasının 10 bin lira olduğunu belirtip, daha az fiyattan şüphenilmesini istedi.

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