ŞOK 12 Ağustos aktüel kataloğu yeni indirimleriyle bugün raflardaki yerini aldı ve kısa sürede yoğun ilgi gördü. Yarın gün içerisinde marketlere alışveriş yapmak için gidecek olanlar önceden fırsatları öğrenip değerlendirmek istiyor. Kataloğda özellikle 2 Kapaklı 8 Gözlü Çok Amaçlı Dolap, Sinbo Tost Makinesi, Kiwi Blender Set, Bienna Tekli Avize ve Gliss Ultimate Oil Elixir Sıvı Saç Kremi ön planda bulunuyor. İşte ŞOK 12 Ağustos Çarşamba aktüel kataloğu...

ŞOK 12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

Bienna Tekli Avize

• 25 cm çap

• 66 cm yükseklik

• Statik fırın boya

• Siyah üzeri sarı ve bakır

patine uygulanmıştır

• E27 duylu