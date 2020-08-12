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    • Ekonomi
    • 12.08.2020 22:08
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    • 12.08.2020 22:08
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    ürünleri marketlere geldi! 'ta bu hafta hangi indirimler var?

    ürünleri bugün sabah saatlerinde Türkiye'nin 81 ilindeki marketlere geldi. 'ta bu hafta Oral-B 3 Boyutlu Beyazlık Diş Fırçası, Gliss Ultimate Oil Elixir Sıvı Saç Kremi, Fairy Hepsi Bir Arada Tablet 100'lü, Sinbo Tost Makinesi, Kiwi Blender Set, Bienna Tekli Avize ve 2 Kapaklı 8 Gözlü Çok Amaçlı Dolap dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var? İşte o ürünler

    ŞOK 12 Ağustos aktüel ürünleri marketlere geldi!

    ŞOK 12 Ağustos aktüel kataloğu yeni indirimleriyle bugün raflardaki yerini aldı ve kısa sürede yoğun ilgi gördü. Yarın gün içerisinde marketlere alışveriş yapmak için gidecek olanlar önceden fırsatları öğrenip değerlendirmek istiyor. Kataloğda özellikle 2 Kapaklı 8 Gözlü Çok Amaçlı Dolap, Sinbo Tost Makinesi, Kiwi Blender Set, Bienna Tekli Avize ve Gliss Ultimate Oil Elixir Sıvı Saç Kremi ön planda bulunuyor. İşte ŞOK 12 Ağustos Çarşamba aktüel kataloğu...

    ŞOK 12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

    Bienna Tekli Avize
    • 25 cm çap
    • 66 cm yükseklik
    • Statik fırın boya
    • Siyah üzeri sarı ve bakır
    patine uygulanmıştır
    • E27 duylu

    2 Kapaklı 8 Gözlü Çok Amaçlı Dolap
    •181x50x37 cm
    •18 mm suntalam
    • Islak zemine uygun plastik ayaklar
    • Metal kulp
    • Parlak beyaz

    Waffle Kurulama Bezi
    • 45x70 cm
    • Nakışlı

    Anadolu Mutfağı İri Salamura Tuzu
    • 3 kg

    Vernel Max Konsantre Yumuşatıcı
    • 960 ml - Taze Gül/Nergiz Çiçeği

    Bravo Junior Multipack
    • 2 Antep + 2 Badem + 2 Tria
    • 360 ml

    Molfix Mega Fırsat Paketi
    • Maxi 76'lı
    • Junior 60'lı
    • Extra Large 50'li

    Pantene 3MM Onarıcı Saç Bakım Kremi
    • 2+1 adet

    Familia Aile Ekonomisi Tuvalet Kağıdı 32'li
    • 3 katlı
    Haberler Ekonomi ŞOK 12 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri marketlere geldi! ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var?
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