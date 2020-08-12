Altın fiyatlarıyla birlikte en çok araştırılanlar arasında gümüş fiyatları yer alıyor. Altın fiyatlarının bugün günü düşüşle kapatmasıyla beraber gram gümüş alış satış fiyatları merak konusu oldu. Bu kapsamda güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 12 Ağustos gümüş alış satış fiyatları...

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GÜMÜŞ ALIŞ(TL): 6,07

GÜMÜŞ SATIŞ(TL): 6,08