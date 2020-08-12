Sanat koleksiyoncusu ve girişimci Rus Leonid Mikhelson'a ait 86 metre uzunluğunda 16 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı mega yat Pasific, dün Marmaris'e geldi. Lüks yata İzmir Aliağa'dan getirilen 7 tankerle yaklaşık 6 saatte 210 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Limanda 15 Ağustos'a kadar kalacağı belirtilen yatın misafirlerini aldıktan sonra Muğla'nın koylarında gezeceği kaydedildi. Yatta, 6 lüks kabinde 12 kişi konaklayabiliyor, 28 kişilik mürettebat bulunuyor. Ultra lüks yatta spa, sauna, asansör, helikopter iniş pisti, sinema, jakuzi, daldırma havuzu, sualtı ışıkları da var.