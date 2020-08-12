Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Rus milyarder , ıyla 'e geldi

    Sanat koleksiyoncusu ve Rus 'a ait 86 metre uzunluğunda 16 metre genişliğindeki bayraklı mega yat Pasific, dün 'e geldi.

    Rus milyarder Marmaris'te

    Sanat koleksiyoncusu ve girişimci Rus Leonid Mikhelson'a ait 86 metre uzunluğunda 16 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı mega yat Pasific, dün Marmaris'e geldi. Lüks yata İzmir Aliağa'dan getirilen 7 tankerle yaklaşık 6 saatte 210 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Limanda 15 Ağustos'a kadar kalacağı belirtilen yatın misafirlerini aldıktan sonra Muğla'nın koylarında gezeceği kaydedildi. Yatta, 6 lüks kabinde 12 kişi konaklayabiliyor, 28 kişilik mürettebat bulunuyor. Ultra lüks yatta spa, sauna, asansör, helikopter iniş pisti, sinema, jakuzi, daldırma havuzu, sualtı ışıkları da var.
    Haberler Ekonomi Rus milyarder Leonid Mikhelson, lüks yatıyla Marmaris'e geldi
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri