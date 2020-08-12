Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim ile girişimcilik eğitim kursları gibi modellerle gençler, kadınlar ve engellilerin sürdürülebilir istihdamını sağladıklarını, Temmuz 2018'den bu yana 1.1 milyon kişi için 4.6 milyar lira kaynak aktardıklarını söyledi. Bakan Selçuk, 18-29 yaş aralığındaki gençlerin ilk defa Bağ- Kur kapsamına girmesi halinde sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığını, 2018- 2020 arasında 58 bin genç girişimci için 721 milyon lirayı aşkın destek sağlandığını kaydetti.