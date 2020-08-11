ŞOK 12 Ağustos Çarşamba aktüel kataloğuyla indirimli olarak satışa sunulacak ürünlerin listesi açıklandı. ŞOK'ta bu hafta Oral-B 3 Boyutlu Beyazlık Diş Fırçası, Gliss Ultimate Oil Elixir Sıvı Saç Kremi, Fairy Hepsi Bir Arada Tablet 100'lü, Sinbo Tost Makinesi, Kiwi Blender Set, Bienna Tekli Avize ve 2 Kapaklı 8 Gözlü Çok Amaçlı Dolap dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte haftanın aktüel kataloğu
ŞOK 12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Bienna Tekli Avize
• 25 cm çap
• 66 cm yükseklik
• Statik fırın boya
• Siyah üzeri sarı ve bakır
patine uygulanmıştır
• E27 duylu
2 Kapaklı 8 Gözlü Çok Amaçlı Dolap
•181x50x37 cm
•18 mm suntalam
• Islak zemine uygun plastik ayaklar
• Metal kulp
• Parlak beyaz
Waffle Kurulama Bezi
• 45x70 cm
• Nakışlı
Anadolu Mutfağı İri Salamura Tuzu
• 3 kg
Vernel Max Konsantre Yumuşatıcı
• 960 ml - Taze Gül/Nergiz Çiçeği
Bravo Junior Multipack
• 2 Antep + 2 Badem + 2 Tria
• 360 ml
Molfix Mega Fırsat Paketi
• Maxi 76'lı
• Junior 60'lı
• Extra Large 50'li
Pantene 3MM Onarıcı Saç Bakım Kremi
• 2+1 adet
Familia Aile Ekonomisi Tuvalet Kağıdı 32'li
• 3 katlı