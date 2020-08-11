ŞOK 12 Ağustos Çarşamba aktüel kataloğuyla indirimli olarak satışa sunulacak ürünlerin listesi açıklandı. ŞOK'ta bu hafta Oral-B 3 Boyutlu Beyazlık Diş Fırçası, Gliss Ultimate Oil Elixir Sıvı Saç Kremi, Fairy Hepsi Bir Arada Tablet 100'lü, Sinbo Tost Makinesi, Kiwi Blender Set, Bienna Tekli Avize ve 2 Kapaklı 8 Gözlü Çok Amaçlı Dolap dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte haftanın aktüel kataloğu

ŞOK 12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

Bienna Tekli Avize

• 25 cm çap

• 66 cm yükseklik

• Statik fırın boya

• Siyah üzeri sarı ve bakır

patine uygulanmıştır

• E27 duylu