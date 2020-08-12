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    • Ekonomi
    • 12.08.2020 09:36
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    • 12.08.2020 09:43
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    salgını sini fena vurdu! Rekor ...

    'de 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,4 küçüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 21,7 düşüş yaşandı. Beklenti yüzde 22,4 düşüş olacağı yönündeydi.

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    yaptığı değerlendirmede, salgınının getirdiği resesyonun etkisi ile 'nın çeyrek dönemde tarihinin en büyük düşüşünü yaşadığına işaret etti. Sadece Haziran ayına bakıldığında ise GSYH bir önceki aya göre yüzde 8,7 büyüdü.

    Beklenti yüzde 8 büyüme olacağı yönündeydi. Maliye Bakanı Sunak veriler sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

    "Önümüzde zorlu zamanlar olduğunu daha önce ifade etmiştim ve bugünkü veriler bu zorlu zamanları teyit etti. Yüzbinlerce insan hali hazırda işyerini kaybettiler ve üzülerek söylüyorum ki önümüzdki aylarda daha fazlası da kaybedecek. Zorlu seçimler yapılması gerecek de olsa biz bunun üstesinden geleceğiz"

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