ONS yaptığı değerlendirmede, koronavirüs salgınının getirdiği resesyonun etkisi ile GSYH'nın çeyrek dönemde tarihinin en büyük düşüşünü yaşadığına işaret etti. Sadece Haziran ayına bakıldığında ise GSYH bir önceki aya göre yüzde 8,7 büyüdü.

Beklenti yüzde 8 büyüme olacağı yönündeydi. İngiltere Maliye Bakanı Sunak veriler sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzde zorlu zamanlar olduğunu daha önce ifade etmiştim ve bugünkü veriler bu zorlu zamanları teyit etti. Yüzbinlerce insan hali hazırda işyerini kaybettiler ve üzülerek söylüyorum ki önümüzdki aylarda daha fazlası da kaybedecek. Zorlu seçimler yapılması gerecek de olsa biz bunun üstesinden geleceğiz"