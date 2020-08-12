Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminde önemli merkezlerden Kapadokya bölgesinde ziyaretçi kaydı tutulan müze ve ören yerlerine bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 419 bin 905 turist giriş yaptı. TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, "Haziran'daki normalleşmeyle belli sayıda turist almaya başladık. Temmuz'da özellikle Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi sayısı yükseldi. Eylül'de turizmin daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Sıcak hava balon turları başladığında yüzde 30 daha fazla turist gelecektir" dedi.