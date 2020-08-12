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    • Ekonomi
    • 12.08.2020 Gazete
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    , ısıya dayanaklı tuğla imalatı yapan Türk şirketi Haznedar Refrakter Sanayii'nin yüzde 60'ını satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

    Fransız devinden Türkiye’ye yatırım

    Fransız Imerys, ısıya dayanaklı tuğla imalatı yapan Türk şirketi Haznedar Refrakter Sanayii'nin yüzde 60'ını satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu. Isıya dayanıklı alümino-silikat alanında faaliyet gösteren Imerys'ten yapılan açıklamada, 'nin Avrupa, ve 'ya yakınlığıyla stratejik avantaj sağladığına dikkati çekilerek, "Türkiye'de önemli bir marka değerine sahip olan Haznedar Refrakter Sanayii ile birlikte büyüyen Türk pazarında pozisyonumuzu artırmayı düşünüyoruz" denildi.

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