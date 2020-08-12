■ Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.

■ Emekli kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.