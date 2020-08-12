Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarının cep yakması nedeniyle ÖTV indirimi olacak mı sorusuna cevap arıyor. Bu anlamda sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, ÖTV indirimi hakkındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Koronavirüs sürecinin ardından başlayan normalleşme döneminde otomobil satışları çok ciddi rakamlara ulaşmayı başardı. Düşük maliyetli kredilerin de etkisiyle satışlar rekor seviyesine çıktı. Bu bağlamda sıfır araba fiyatları anormal bir biçimde artmış durumda. Haliyle vatandaşlar 2. el otomobillere yöneldi. Ama orada da fiyat artışları yaşandı. Sektör uzmanları ÖTV indirimi gibi bir uygulamanın ikinci el otomobil fiyatlarına denge getireceğini belirtiyorlar.
OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?
Sektörde fiyat bazlı gelişmeler olurken bir yandan da fiyatların devlet tarafından kontrol altına alınması gerektiği fikri yayılmaya başladı. Sektör uzmanları ÖTV indirimi gibi bir uygulamanın ikinci el otomobil fiyatlarına denge getireceğini belirtiyorlar. ÖTV'de gerçekleşen indirim ile fiyatların düşüşünün sonucunda daha çok otomobil satılacağı için devletin vergi anlamında bir zararı olmayacağını söyleyen uzmanlar bu konuda adım atılmasını talep ediyorlar. Ancak yine aynı uzmanlara göre fiyatlara denge getirmenin bir başlka yolu da piyasaya talepten fazla sıfır araç sürülmesi gerektiğinin de altını çiziyorlar.
Ekonomi gerçeklerinden yola çıkarak talep yapmaları gerektiğini de belirten uzmanlar ÖTV indiriminin bir gereklilik olduğunu ama böyle bir girişimin olmayacağını düşündüklerini söylüyorlar.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI EYLÜL AYINDA DENGELENEBİLİR?
OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre fahiş fiyatlara yükselen ikinci el araba piyasasının Eylül ayında dengelenmesi bekleniyor.
2 yıldır sıfır araç tedarik aşamasında yaşan sıkıntı araç kiralama filolarının araçlarını yenileyememesine neden oldu. İkici el araba piyasasına yoğun bir şekilde araç sağlayan kiralama firmalarının iki yıldır aynı araçları kullanması piyasanın yükselmesine araç satış yoğunluğunun düşmesine neden olduğu belirtildi. Ayrıca Şahsuvaroğlu 1 veya 2 ay içerisinde bayilerde 2-3 ay araç bekleme döneminin sona ereceğine inandığını açıkladı.
ÖTV İNDİRİMİ İÇİN UMUT OLDU
Resmi gazetede yayınlanan karar 2020 ÖTV indirimi için umut oldu. O karara göre: Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.
Resmi Gazete'de ÖTV indiriminden faydalanacaklar şöyle belirlenmişti.
* Şehit yakınları ( şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)
* Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)
* Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış olan kişiler
Bu şekilde ÖTV indirimi ile satın alınan araç 5 yıl boyunca satılamaz.
ÖTV NEDİR?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.),sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.),çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.
ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir.
Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.