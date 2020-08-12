Altının ons fiyatı 1 günde yüzde 4'e yakın düşerek 2 bin 30 dolar seviyesinden bin 93 dolara kadar indi. Altında son 5 gündeki düşüş de yüzde 6'ları aştı. Altının onsunun sert düşmesi gram altına da yansıdı. Gram altın gerilemeyle birlikte 451 liraya kadar çekildi. 800 lira seviyesini geçen ve en yüksek 841 lirayı gören çeyrek altın ise yönünü aşağı çevirerek dün 742 lira seviyesinde işlem gördü. Uzmanlar, ani çıkışların arkasına takılmadan, yatırım yaparken dikkatli olunması gerektiğini söyledi.