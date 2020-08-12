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    • Ekonomi
    • 12.08.2020 Gazete
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    2 bilezikle kurulan dünya markası oldu

    Başkan 'ın, Gebze'deki Mükemmeliyet Merkezi'ni ziyareti sırasında desteğini açıklayıp pazarlama sözü verdiği dünyanın ilk yüzde 100 elektrikli lastik tekerlekli ekskavatörü 7W'yu üreten 42 yıllık firmasının öyküsü herkesin ilgisini çekiyor.

    2 bilezikle kuruldu dünya markası oldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gebze'deki Mükemmeliyet Merkezi'ni ziyareti sırasında desteğini açıklayıp pazarlama sözü verdiği dünyanın ilk yüzde 100 elektrikli lastik tekerlekli ekskavatörü 7W'yu üreten 42 yıllık firmasının öyküsü herkesin ilgisini çekiyor.

    Dünyada 6 kıtada, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan firmanın yakaladığı başarı sürecini anlatan Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, "1978'de babam, annemin bilezikleri ve dedemin emekli maaşı dışında başka hiçbir sermayesi olmadan bu firmayı kurdu. Ülkemiz için üretim yapma hedefiyle bugünlere kadar geldik. Dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisi arasındayız" dedi. Bozkurt, HICON 7W'yu ürettikleri için büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

    BURAK ERDEM ÇELİK

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