Züccaciye sektörü Zuchex’te buluşuyor

Tarsus Turkey tarafından, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Züccaciyeciler Derneği ve KOSGEB destekleriyle bu yıl 31'incisi düzenlenecek olan Zuchex, yerli ev ve mutfak eşyaları sektörünü, aralarında dünya perakende devlerinin de olduğu binlerce satın almacıyla buluşturacak.