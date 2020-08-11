Züccaciye sektörü Zuchex’te buluşuyor

Tarsus Turkey tarafından, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Züccaciyeciler Derneği ve KOSGEB destekleriyle bu yıl 31'incisi düzenlenecek olan Zuchex, yerli ev ve mutfak eşyaları sektörünü, aralarında dünya perakende devlerinin de olduğu binlerce satın almacıyla buluşturacak.
10-13 Eylül'de TÜYAP Beylikdüzü'nde yapılacak fuar kapsamında, geçen yıl ilk kez uygulanan Overseas Buyer programı bu sene de tekrarlanıyor. Program sayesinde sektöre 1.5 milyar dolar değerinde ticaret hacmi sağladıklarını söyleyen Tarsus Turkey Fuar Direktörü Ebru Causey, "Tüm dünyadan zincir perakende firma yetkilileri ve satın alma heyetleri katılacak. Gelemeyenleri dijital ortamda ağırlayacağız" dedi.