ŞOK 12 Ağustos aktüel kataloğu indirimlerle dolu geliyor. Hafta içerisinde marketlere alışveriş yapmak için gidecek olanlar önceden fırsatları öğrenip değerlendirmek istiyor. Kataloğda özellikle 2 Kapaklı 8 Gözlü Çok Amaçlı Dolap, Sinbo Tost Makinesi, Kiwi Blender Set, Bienna Tekli Avize ve Gliss Ultimate Oil Elixir Sıvı Saç Kremi ön planda bulunuyor. İşte ŞOK 12 Ağustos Çarşamba aktüel kataloğu ürünleri
ŞOK 12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Bienna Tekli Avize
• 25 cm çap
• 66 cm yükseklik
• Statik fırın boya
• Siyah üzeri sarı ve bakır
patine uygulanmıştır
• E27 duylu
2 Kapaklı 8 Gözlü Çok Amaçlı Dolap
•181x50x37 cm
•18 mm suntalam
• Islak zemine uygun plastik ayaklar
• Metal kulp
• Parlak beyaz
Waffle Kurulama Bezi
• 45x70 cm
• Nakışlı
Anadolu Mutfağı İri Salamura Tuzu
• 3 kg
Vernel Max Konsantre Yumuşatıcı
• 960 ml - Taze Gül/Nergiz Çiçeği
Bravo Junior Multipack
• 2 Antep + 2 Badem + 2 Tria
• 360 ml
Molfix Mega Fırsat Paketi
• Maxi 76'lı
• Junior 60'lı
• Extra Large 50'li
Pantene 3MM Onarıcı Saç Bakım Kremi
• 2+1 adet
Familia Aile Ekonomisi Tuvalet Kağıdı 32'li
• 3 katlı