ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Trafik sigortası diğer bir deyişle zorunlu trafik sigortası, Trafik Karayolları Kanununun 2918 sayılı kanununca düzenlenen, trafikte olan her aracın yaptırmakla zorunlu olduğu bir sigorta çeşididir. Trafik sigortasındaki amaç, kaza yapan araç sahibinin haklarını karşılamak değil, karşı tarafın hasar ve tazminat gerektiren durumlarında oluşan kayıpları karşılamaktır. Bu durum ise çoğu kez yanlış anlaşılmaktadır. Trafik sigortasını yapan kişi kendi masraflarını karşılayamamaktadır. Araçları için zorunlu trafik sigortası yaptırmayanların trafiğe çıkması yasaklanmıştır. Yapılan denetimlerde trafik sigortası olmayan araçlar bir ceza yaptırımı ile karşılaşırlar. Trafik sigortasının süresi dolan veya yaptırmayan araçlar trafikten men edilerek, bağlanır ve trafik şubelerinin otoparklarına götürülür. Sonrasında ise trafik sigortası yapılana kadar araçlar bekletilir.