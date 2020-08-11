GİRİŞİMCİLERİN iş fikirleri Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) destekleriyle kolayca hayata geçiyor. Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelere İleri Girişimci Programı ile 5 alanda 375 bin liraya varan destek sağlanıyor.
1 KURULUŞ: Gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmeye 5 bin, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olana 10 bin lira geri ödemesiz destek sağlanıyor.
2 MAKİNE, TEÇHİZAT VE
YAZILIM: İşletmeye, makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak destek sağlanıyor. Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösterenlere 100 bin, orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterenlere 200 bin, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterenlere 300 bin lira destek sağlanıyor. Destek oranı yüzde 75.
3 MENTORLUK, DANIŞMANLIK VE İŞLETME KOÇLUĞU:
Geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 10 bin lira. Destek oranı yüzde 75.
4 PERFORMANS: Destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınıyor. Birinci yıl birinci performans dönemi ve ikinci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanıyor. Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre; Birinci performans dönemi için
■ 180-539 olan işletmeye 5 bin,
■ 540-1079 olana 10 bin,
■ 1080 ve üstü olana 20 bin, İkinci performans dönemi için
■ 360-1079 olana 5 bin,
■ 1080-1439 olana 15 bin,
■ 1440 ve üstü olana ise 20 bin lira performans desteği sağlanıyor. Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira eklenerek 50 bin liraya kadar destek veriliyor.
5 SERTİFİKA: Girişimcinin kurduğu işletme için gerekli mesleki ve teknik sertifikalar için geri ödemesiz 5 bin liraya kadar destek sağlanıyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen girişimcilik eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu ve İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu'nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletme başvurabiliyor.