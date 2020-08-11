1 KURULUŞ: Gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmeye 5 bin, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olana 10 bin lira geri ödemesiz destek sağlanıyor.

2 MAKİNE, TEÇHİZAT VE

YAZILIM: İşletmeye, makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak destek sağlanıyor. Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösterenlere 100 bin, orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterenlere 200 bin, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterenlere 300 bin lira destek sağlanıyor. Destek oranı yüzde 75.

3 MENTORLUK, DANIŞMANLIK VE İŞLETME KOÇLUĞU:

Geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 10 bin lira. Destek oranı yüzde 75.