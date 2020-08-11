"Borsada Temmuz sonunda başlayan çalkantı, birçok yatırımcıda karamsarlığa yol açtı. Halbuki tersi olmalı. Hisseler ucuzladıkça yatırımcının iştahı kabarmalı. Devamlı yukarı giden bir piyasada yatırımcı olmak kolay. Zor olan, piyasa moral bozucu şekilde, arka arkaya düştüğünde sakin kalabilmek. Piyasanın bugünleri aslında bir turnusol görevi görmekte. Kimler borsada yatırımcı olabilir/kimler olamaz. Sabırlı olmak, sakin kalmak, piyasa çoğunluğunun bağırtısına ve paniğine kulak tıkamak herkesin yapabileceği bir iş değil. 1 kuruş bile kaybetmeye toleransları olmayanların borsada yatırımcı olmaya çalışmaları faydasız. Bir geminin açık denizde yol alırken hiç sallanmaması, büyük dalgalara, rüzgara, fırtınaya denk gelmemesi mümkün mü? Peki, ringe çıkmış bir boksörün hiç yumruk yemeden maç kazanabileceğini zannetmesi? İşte, borsa da böyle bir yer, inişlerle, çıkışlarla, akla hayale gelmeyecek risklerle dolu. Yatırımcıların anlaması gereken en önemli nokta, borsanın binlerce katılımcının aynı anda, birbirinden çok farklı düşüncelerle, beklentilerle, korkularla, veya açgözlülükle, doğru veya yanlış bilgiyle alım satım yaptığı bir "pazar" olduğu. Bu pazarın da temelde bir mahalle pazarından (elektronik versiyon olarak) farksız olduğu. Yatırım yaparak çok hızlı zengin olamazsınız, uzun vadede "yavaş" zengin olabilirsiniz. Ama her gün al-sat yaparak, özellikle "fiyat ile değeri" anlamadan, bir hisse sadece "artacak" diye alıp, daha "düşecek" diye satarak, kredili ve kaldıraçlı işlem yaparak, çok hızlı fakirleşeceğinizi garanti edebilirim."