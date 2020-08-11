Gümüş fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Bilindiği üzere ons gümüş fiyatı, geçtiğimiz hafta 7 yılın en yüksek seviyesini görürken bugün yükseliş eğilimine geçti. Gümüş de yüzde 4.65 düşüşle 30 dolar sınırından 27.74 dolar düzyine kadar geriledi. Peki, 11 Ağustos gram gümüş alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GÜMÜŞ ALIŞ(TL): 6,35

GÜMÜŞ SATIŞ(TL): 6,36