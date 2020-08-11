Gümüş fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Bilindiği üzere ons gümüş fiyatı, geçtiğimiz hafta 7 yılın en yüksek seviyesini görürken bugün yükseliş eğilimine geçti. Gümüş de yüzde 4.65 düşüşle 30 dolar sınırından 27.74 dolar düzyine kadar geriledi. Peki, 11 Ağustos gram gümüş alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GÜMÜŞ ALIŞ(TL): 6,35
GÜMÜŞ SATIŞ(TL): 6,36
ALTIN SERT DÜŞTÜ, PETROL YÜKSELDİ
Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altın, Covid-19 aşısının tescil edildiğine ilişkin açıklamalarla sert düşerek, 1,942 dolara kadar inerken, aynı nedenlerle petrol fiyatları yükseldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ilk Covid-19 aşısının tescilini yaptıklarını açıklamasının ardından, değerli metal fiyatları düştü.
Analistlere göre, aşının kullanılır duruma gelmesi haberinin ardından, işlemciler değerli metallerin, yakın zamanda rekor düzeylere yükselen fiyatlarından satışa geçtiler.
Değerli metal yatırımcıları aynı zamanda Beyaz Saray yönetiminin, Covid-19 krizi etkilerine karşı hazırlanan yardım paketlerine daha çok kaynak aktarılması konusunda, Demokratlar ile görüşmeye hazır olduğunun açıklanması sonrası gelişmelere de odaklandı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.80 artışla 45.32 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.10 artışla 42.45 dolar,
- altın yüzde 4.20 düşüşle 1,942.42 dolar,
- gümüş yüzde 7.31 düşüşle 26.99 dolar,
- bakır yüzde 2.63 artışla 6,401.00 dolar,
- platin yüzde 4.20 düşüşle 945.69 dolar,
- paladyum yüzde 4.58 düşüşle 2,122.61 dolar düzeyindeydi.