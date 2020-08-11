BİM 11 Ağustos Salı aktüel kataloğuyla bugün raflarda onlarca fırsatlı ürün raflarda dikkat çekti. BİM'de bu hafta özellikle Neon Led Işık, Mara Neon Dark Glow Oje, Angie by Rebul Vücut Parfümü, Golden Rose Oje Wow 2000, Comfort Family Soket Kadın Çorap ve Silikon Omuz Çantası dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. İşte BİM 11 Ağustos Salı aktüel kataloğu ürünlerinin fiyatları
BİM 11 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Koroplast
Gül Kokulu Çöp Torbası Büyük Boy
• 10'li
Koroplast
Taze Tutan Buzdolabı Poşeti
• Tekrar kullanılabilir
• 5'li
Mara
Neon Dark Glow Oje
• Karanlıkta Parlar
Angie by Rebul
Vücut Parfümü
• 150 ml
Comfort Family
Sporcu İkili Takım
• S/M - L/XL
• Neon renklerde
Dermokil
Saç Bakım Maskesi
• 300 ml
Nivea
Arındırıcı Pirinç Peeling
• 75 ml
Garnier
Nemlendirici Krem
• 50 ml
Deniz Kabuklu Toka