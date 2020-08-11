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    • Ekonomi
    • 11.08.2020 Gazete
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    ay yıldızlı motorları 4 ülkeye satıyor!

    'da yerli imkanlarla hafif hava araçlarının motorlarının tasarımı ve üretimini yapan girişimci , ay yıldız figürü işlediği motorları , Polonya, ve 'a satıyor.

    Ay yıldızlı motorları 4 ülkeye satıyor
    Bursa'da yerli imkanlarla hafif hava araçlarının motorlarının tasarımı ve üretimini yapan girişimci Fahri Dönmez, ay yıldız figürü işlediği motorları Almanya, Polonya, ABD ve Pakistan'a satıyor. Dönmez, "Hem yurt içi hem de yurt dışında düzenlenen faaliyetler sayesinde ürettiğimiz motorları son olarak 'deki bir uçuş okuluna ve 'daki bir savunma sanayii firmasına gönderdik" dedi. Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC) bünyesindeki firmalarla ortaklaşa projeler geliştirdiklerini, bu kapsamda 2 yeni proje için hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Dönmez, "Firmalarla 115 beygir hafif uçak motoru üretimi için bir çalışma grubu oluşturduk. İkinci projemiz ise insansız kargo taşımak üzerine hazırlandı" ifadesini kullandı.
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