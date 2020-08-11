Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dün en düşük 7,2341, en yüksek 7,3824 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,3350'den tamamladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 7,3180 liradan alınan dolar, 7,3200 liradan satılırken, 8,6050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6070 lira olarak belirlendi. İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?