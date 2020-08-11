Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dün en düşük 7,2341, en yüksek 7,3824 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,3350'den tamamladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 7,3180 liradan alınan dolar, 7,3200 liradan satılırken, 8,6050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6070 lira olarak belirlendi. İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne hızlı yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 artışla 369 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 artarak 12.872 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazancıyla 7.165 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 primle 4.988 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,7 yükselişle 19.985 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 kazançla 6.160 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1743 seviyesinden işlem görüyor.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, global ölçekte makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı gördüğünü açıklamasının risk iştahını artırdığını söyledi.
Bugün Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirten analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
Analistler, küresel bazda daha fazla teşvik ve parasal genişlemeye yönelik beklentilerin artması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasada sıkışıklığı neden olmadan likiditeyi normalleştirme adımlarının dolar kurunun gerilemesini sağladığını kaydetti.
TCMB tarafından bugün yayımlanan duyuruda "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Bugünün veri gündeminde, Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirten analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF GÖRÜNÜMÜNÜ KORUYOR
Küresel piyasalar, daha fazla teşvik beklentileri ile pozitif seyrediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı işini kaybedenlere yönelik işsizlik sigortası imkanının süresini uzatması, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı gördüğünü açıklaması ve teşvik paketi konusunda görüşmelerin tekrar başlayabileceğine yönelik açıklamalar pay piyasalarını destekliyor.
IMF'den yapılan açıklamada, salgının etkilerine karşı ABD ekonomisinin ilave bir mali pakete ihtiyaç duyacağı, genişletilmiş varlık alımları ve daha açık sözlü yönlendirme dahil olmak üzere Fed için daha fazla eylem alanı görüldüğü belirtildi.
Son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin de ekonomideki toparlanmaya işaret etmesi ile dün New York borsasında özellikle sanayi ve ticaret hisselerinde yükselişler görülürken, teknoloji hisselerinde kar satışlarının devam etmesi dikkati çekti.
Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 1,30 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,39 düşüş kaydetti.
Dolar endeksi ise yükselişini üst üste 3'üncü işlem gününe taşıyarak 93,6 seviyesinde dengelendi.