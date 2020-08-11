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    • Ekonomi
    • 11.08.2020 16:56
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    • 11.08.2020 16:58
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    Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

    Son günlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın etkisiyle na bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi. Buna göre İstanbul'da benzinin litresi 6,61 TL, Ankara'da 6,67 TL, İzmir'de ise 6,69 TL oldu.

    Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren geçerli

    Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi.

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,61 liraya, İzmir'de 6,46 liradan 6,69 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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