18 ay erken emeklilik mümkün! Askerlik borçlanması detayları ve şartları

Çalışan erkek vatandaşlar askerlik borçlanması ile daha erken emekli olabiliyor dolayısıyla bu seçenek en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Hangi durumlarda 18 ay erken emeklilik hakkı elde edilebiliyor? Çalışırken askerlik görevini de yerine getiren erkeklerin askerlik borçlanması ile erken emekli olabilmeleri için bazı şartlara sahip olması gerekiyor. İşte askerlik borçlanması detayları ve şartları…
ASKERLİK BORÇLANMASI ŞARTLARI NELERDİR?
Erkek çalışanların vatani görevlerini er ve erbaş olarak yapmaları gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir. Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabilir. 1 yıl askerlik yapan bir vatandaş ister 1 yıl ister 1 ay askerlik borçlanması yapabilir. Askerlik borçlanması asgari ücrete göre belirlenir ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artar. Kişinin askerde olduğu dönemde işvereni tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ödenmemiş olması gerekir. Askerlikten muaf olan erkek sigortalılar, askerlik borçlanmasında faydalanamamaktadır. Askerlik borçlanması çalışmaya başlamadan önceki yıllar için de yapılabilir. 2001 yılında çalışmaya başlayan bir kişi, eğer 2000 yılında askere gitmiş ise askerlik borçlanmasından yararlanabilir.
ASKERLİK BORÇLANMASI ÜCRETİ NE KADARDIR?
2020 yılında asgari ücrette artış olmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak askerlik borçlanmasına ilişkin tutarda düzenleme yapıldı. Askerlik borçlanması için en düşük rakam 31,39 TL olarak belirlendi. En üst limitten borçlanmak isteyen bir kişinin ise ödeyeceği prim miktarı 235,44 TL oldu.
ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Askerlik borçlanması başvurusu için SGK'ya askerlik terhis belgesi ile başvurulması gerekir. Başvuru sırasında, askerlik borçlanması formunu askerlik şubesi aracılığıyla doldurması beklenir. Formda, hangi tarihler arasında askerlik yapıldığı ve askerlikten sayılmayan günlerle ilgili bilgiler yer almalıdır. Onaylanan belgeler ise çalışanların en son çalıştıkları işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüklerine sunulur.