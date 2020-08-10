18 ay erken emeklilik mümkün! Askerlik borçlanması detayları ve şartları

ASKERLİK BORÇLANMASI ÜCRETİ NE KADARDIR?

2020 yılında asgari ücrette artış olmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak askerlik borçlanmasına ilişkin tutarda düzenleme yapıldı. Askerlik borçlanması için en düşük rakam 31,39 TL olarak belirlendi. En üst limitten borçlanmak isteyen bir kişinin ise ödeyeceği prim miktarı 235,44 TL oldu.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması başvurusu için SGK'ya askerlik terhis belgesi ile başvurulması gerekir. Başvuru sırasında, askerlik borçlanması formunu askerlik şubesi aracılığıyla doldurması beklenir. Formda, hangi tarihler arasında askerlik yapıldığı ve askerlikten sayılmayan günlerle ilgili bilgiler yer almalıdır. Onaylanan belgeler ise çalışanların en son çalıştıkları işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüklerine sunulur.