"Turistlerin bu yaz karşılaştıkları koşulları göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye'ye yönelik yüksek bir talep var. Ağustos sonu ve eylül başını kapsayan çok iyi göstergeler var. Türkiye bu yıl yurt dışı tatilinde lider ülke olacak. Talep hacmi geçen yıla yaklaşıyor ve Türkiye'nin bu yıl Rus turizm pazarında iyi bir yaz geçireceğini söyleyebiliriz."

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu. İki ülke arasındaki tarifeli uçuşlar 1 Ağustos, charter uçuşlar ise bugün itibarıyla başladı.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.