Çeyrek ve gram altın fiyatları, gün içerisinde çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Altının ons fiyatı, cuma günü 2.075,11 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 1,4 azalışla 2.035 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatına paralel geçen haftanın son işlem günü 488,1 lirayla rekor seviyeyi gören gram altın ise 477,2 liradan kapanış yaptı. Peki, çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos anlık altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|470,80
|471,00
|480,80
|481,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.103,00
|3.124,00
|3.170,00
|3.191,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|430,00
|434,00
|438,70
|442,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.032,00
|3.052,00
|3.098,00
|3.118,00
|Yarım Ziynet
|1.516,00
|1.526,00
|1.549,00
|1.559,00
|Çeyrek Ziynet
|758,00
|763,00
|775,00
|780,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,12 artışla 481,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 780,00 lira, Cumhuriyet altını 3.191,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,12 yükselişle 481,00 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 2.033,47 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2.033,47 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,05 artışla 479 bin 270 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2945 lira, satışta 7,3237 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2610 lira, satışta 7,2901 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,37'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1762, sterlin/dolar paritesi 1,3085, dolar/yen paritesi de 105,79 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,45 artışla 45,04 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 2,040, BRENT 45 DOLARIN ÜZERİNDE
Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altın yeni haftanın ilk günü 2,040 doların üzerinde hareket ederken, petrol üretim kısıntısına ilişkin yeni destek açıklamalarıyla Brent yeniden 45 doların üzerine yükseldi.
Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler ile Irak'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretimi kısıntısı kararlarına uyacaklarını açıklamalarıyla petrol fiyatları yüzde 2.0'ye yakın yükseldi.
Katar dışındaki Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerinin ortak açıklamasında, küresel petrol piyasalarının, OPEC+ grubunun ilan ettiği üretim kısıntısı kararlarına tam katılım ile istikrara kavuşacağının altı çizildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.92 artışla 45.10 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.30 artışla 42.15 dolar,
- altın yüzde 0.60 artışla 2,044.83 dolar,
- gümüş yüzde 3.81 artışla 29.29 dolar,
- bakır yüzde 3.72 düşüşle 6,237.00 dolar,
- platin yüzde 3.81 artışla 1,003.87 dolar,
- paladyum yüzde 5.32 artışla 2,297.10 dolar düzeyindeydi.