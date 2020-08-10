Çeyrek ve gram altın fiyatları, gün içerisinde çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Altının ons fiyatı, cuma günü 2.075,11 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 1,4 azalışla 2.035 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatına paralel geçen haftanın son işlem günü 488,1 lirayla rekor seviyeyi gören gram altın ise 477,2 liradan kapanış yaptı. Peki, çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?