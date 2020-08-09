Teklifler peş peşe geldi! Ultra lüks arabalar Mercedes, BMW, Maserati ve Range Rover yarı fiyatına satılıyor!

Otomobil almak Türkiye'de herkesin hayali durumundadır. Bu anlamda özellikle araç lüks ise durum değişmektedir. lüks otomobiller olan Mercedes, BMW Audi ve Range Rover yarı fiyatına satılıyor. Lüks araba almaya bütçesi yetmeyenler için rayiç bedelinden çok ucuza otomobil almak mümkün hale geliyor. Bireysel ve ticari müşterilerinin tamamen eşit haklar ile katıla bilecekleri bankadan icraya düşmüş 2. el araç alımları için Denizbank ve uygulamaya dahil olan Vakıfbank ile Yapıkredi bankalarının araç listelerini ve talep etmiş oldukları şartları göz önünde bulundurarak bir araya sizler için getirdik
İcradan Araba Alma Şartları Nelerdir?
İcradan arama satın almak için 18 yaşını doldurmuş olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız haricinde başka bir şart yoktur. Fakat uymanız gereken bazı prosedürler vardır. İhale teminatı vermek, ihale katılım formu doldurmak bu uymanız gereken prosedürlerdir.
İcradan Araba Nasıl Alınır?
Öncelikle buradan ilgili icra müdürlüğünün ilan ettiği dosyanın numarasını not alın.
İhale şartnamesinde bulunan bilgileri unutmayın ve istenen belgeleri tamamlayın.
İhalelere katılmadan önce icra müdürlükleri teminat istemektedir. Bu teminatı hazır edin.
Çoğu icra müdürlüğü ihaleleri 5 gün ara ile 2 kez gerçekleştirmektedir. Buradaki amaç ilk ihale tarihinde mal satılmazsa ikinci bir ihale tarihi açmaktır.
İlk ihalede aracın piyasa değerinin %60'ı gibi bir bedelli araç satışa sunulur. Şayet araç bu ihalede satılmazsa, ikinci ihalede fiyatta indirime gidilir ve %40 gibi bir bedelle satılmaya çalışılır.
Şayet aradığınız özellik ve fiyatlarda bir araç buldunuz ve bunun ihalesine katılarak aracı satın almak istiyorsanız, öncelikle muhakkak aracı bizzat görün ve ihale detayları ile arasında bir fark var mı kontrol edin. Bu araçlar yediemin depoları olarak bilinen oto parklarda tutulmaktadır.
İhalelerin açık arttırma yöntemi ile yapıldığını unutmayın, sunulan teklifleri gözlemleyin, değerinin üzerinde verilmiş olan tekliflere şüphe ile yaklaşın.
İhaleye sunulmuş olan icralık arabanın devlete herhangi bir borcu olup olmadığını öğrenin.
KDV aracı satın alan kişi tarafından ödenmektedir.
Teminat parası hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. Öncelikle teminat parası yine bahsettiğimiz üzere ihalenin değerine göre değişiklik göstermektedir.
Bu teminat parası elden yatırılabileceği gibi Vakıfbank aracılığıyla yatırılarak dekontu da götürebilir. Şayet aracın ihalesini kazanırsanız, aracın ücretini de 10 gün içerisinde ödeyerek aracı satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak ihale sonucunda aracı almadıysanız, bu teminat parasını geri alacaksınız. Şayet yanınızda nakit olarak bu parayı götürdüyseniz, ihale sonunda paranız geriye verilir.
İcradan Alınan Aracın Masrafları
Vermiş olduğunuz teklif harici ticari araçlarda %18, binek araçlarda da %1 KDV ödersiniz. Bunun dışında da 150-200 TL gibi bir miktar da damga vergisi ödersiniz. Satın alınan bu araçların genellikle anahtarları ve ruhsatları bulunmamaktadır. Yeniden ruhsat çıkarmak için aracı satın almanızın ardından muayeneye sokmanız gerekmektedir. Muayene cezalıysa bile cezası hariç muayeneyi siz ödersiniz. Tellaliye, Otopark, mtv gibi diğer bütün masraflar borçlunun parasından kesilmektedir, sizinle bir alakası yoktur.
İcradan Araç Almanın Riskleri Nelerdir?
İcradan araç almak taşınmaz almaktan daha risklidir. Araç memur tarafından otoparka bırakıldığında şartnameye ne durumda olduğu yazılır. Bunu dilerseniz cüzzi bir miktar ödeyerek ihaleden önce icra müdürlüğünden alabilirsiniz. Araç otoparkta kaldığı sürece, aracın başına çeşitli olaylar gelebilir. Parça çalınması, aracın çizilmesi gibi çeşitli sebepler olabilir ki otoparkçılar bu konuda hiçbir zaman garanti vermezler. Bu sebepten dolayı aracı almadan önce kesinlikle kontrol edilmelidir. Harici olarak satışlar tamamen devlet kontrolünde gerçekleştiği için başka bir riski bulunmamaktadır.
İcradan Araç Satışlarında İhaleler ve Açık Arttırma Nasıl Yapılıyor?
Araç ihalesinin gerçekleşmesi için İcra Müdürü, yediemin otopark yetkilileri, tellal ve hatta gerekirse polis görev alır. İhaleler yediemin otoparkında gerçekleşir. Bu otopark güvenlik amacıyla 24 saat kamera sistemiyle izlenir. İhalelerde güvenliği sağlayan yetkili kurum devlettir. Yapılan ihalelerde araçların değerleri bilirkişi tarafından belirlenir ve belirlenen bu değerin yarısı kadar fiyata açık arttırma ile satışa sunulur.
İcradan araba satımı işlemlerini İl Müdürlüğü'ne bağlı İcra Dairesi yürütür. Bu sebeple İcra Dairesi'nin tüm ilan ve duyuruları yakından takip edilmelidir. İhalenin yapılacağı gün ve saat duyuru ve ilanlar ile bildirilecektir.
Tüm duyurular ihale dosya numarasına göre yapıldığı için başvuru esnasında verilen dosya numarası not edilmeli, duyurular bu şekilde incelenmelidir. Ayrıca duyuruda getirilmesi gereken belgelerin yer alıp almadığına dikkat edilmeli, istenen belgeler eksiksiz şekilde tamamlanmalıdır.
İcradan araba satışı ihalelerinde, ilk ihalede arabanın satılamadığı durumlarda 2. ihale yapılabilir. 2. ihalenin günü ve saati gibi bilgileri kaçırmamak için tekrar İcra Müdürlüğü duyuruları takip edilmelidir.
Alınan Arabaların Teslim Zamanı ve Teslim Şekli
Aracın teslim alma süresi ihale bittikten sonra yaklaşık olarak 15 günlük gibi bir süreyi bulur. İhale sonrasında aracı almayan kişiler vermiş oldukları teminat parasını geri alır. Banka ile yapılan teminat ödemelerinin geri alma süresi yaklaşık olarak 1 gün ile 3 gün arasında değişir.
DAHA ÖNCE MASERATİ YARI FİYATINA SATILMIŞTI
İstanbul'da 600 bin TL değerindeki 2014 model Maserati marka otomobil, yarı fiyatı olan 300 bin TL'ye icradan satışa çıkmıştı. Aracın yakıt tipi dizel olup vites tipinin otomatik, renginin ise kahverengi olduğu bildirildi. Bu ay üç adet özel yapım spor marka aracın icradan satışa çıkarıldığını belirten icra uzmanı Caner Çakı, "Bu ay Ferrari ve Porsche marka araç icradan satışa çıkmıştı. Bu defa ise 480 bin TL değerindeki Maserati marka otomobil yarı fiyatı olan 240 bin TL'den ihaleye çıkacak.
İcradan araç almak isteyenler için her keseye uygun bir araç bulunduğunu hatırlatan Caner Çakı, "İhaleye katılarak araba almak isteyenler öncelikle bütçelerini belirleyecekler ve nasıl bir araç almak istediğine karar verecek ve internet üzerinden icralık araba yazarak bilgilere ulaşabilecek. İcra ihalelerine baktığımızda ev, arsa, marka, ev eşyalarının ihaleye çıktığını görebiliyoruz. Bu ihalelerde ise en çok ilgiyi araç satışları görüyor" dedi.
2. el araç fiyatları düşecek mi?
2. el araba fiyatları 2020 ile ilgili açıklama yapan Galerici Ahmet Yurtlu, ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusuna yanıt olabilecek beklentilerini de belirtti. İkinci el araç fiyatları 2020 ile ilgili olarak %15 gibi bir artışın da öngörüldüğünü söylenen Yurtlu, kısa vadede araba satın almak isteyenlerin hızlı davranması gerektiğini dile getirdi. 2. el araba fiyatları düşecek mi sorusuna bazı çevrelerden sürekli olumlu cevap geliyor olsa da her ay fiyat artışının devam ettiğini ekledi.
Manidar bir durumun yaşandığını söyleyen Yurtlu, sattıkları aracı 1 hafta sonra aynı fiyata alamadıklarına değindi. Bu işin ticaretini yapanların da sattıkları malı yerine koyamadığını belirten Yurtlu, 2. el araç fiyatları ne olur konusunda %10 ile %15 civarı bir artışın devam edeceğini ve kışa kadar artışların süreceğini öngördüklerini dile getirdi. 2. el araç fiyat artışı üzerinde piyasaya sıfır araç girişinin olmamasının büyük bir etkisinin bulunduğunu söyleyen Yurtlu, sıfır araç beklemek istemeyenlerin ikinci elde talebi arttırdığını ve bu nedenle bir süre daha artışın devam edeceğini ekledi.