ŞOK aktüel 12 Ağustos 2020! ŞOK aktüel ürünler 12-18 Ağustos kataloğu yayınlandı!

ŞOK aktüel 12 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve vatandaşlar incelemeye başladı. Yine dikkat çeken pek çok ürün bulunuyor, ihtiyaca göre çeşitlilik göstermesi de herkesi memnun ediyor. ŞOK aktüel ürünler 12-18 Ağustos kataloğunda su arıtma cihazı, bahçe aydınlatması ve çelik su ısıtıcı ürünleri dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra pek çok üründe de uygun fiyat sunuluyor. ŞOK aktüel ürün kataloğunu haberimizin içerisinde sizler için derledik.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU 12 AĞUSTOS
Bioblas Organic Oils
• 360 ml + 150 ml
• Argan yağı
• 360 ml + 150 ml
• Sarımsak
Su Arıtma Cihazı
• Kuruluma hazır full set
• 7/24 Hazırda lezzetli su depolama tankı
• Zengin mineralli su
•75-80 Gpd membran
•Aç kapa avrupa musluk
19 Parça Kahvaltı Takımı
4 adet servis tabağı 25 cm,
4 adet pasta tabağı 20 cm
4 adet çay bardağı,
4 adet bardak altlığı
1 adet kayık tabak,
1 adet zeytinlik
1 adet çerezlik/reçellik
Algida Maraş Usulü Dondurma
• 500 ml
• Sade-Çikolata /Sade