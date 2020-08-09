Resmi Gazete'de yayımlandı! O işlemde vergi sıfırlandı

DERİNLİK OLUŞACAK

Karşılıklı limit tanımlamaları üzerinden işleyen bu platformlarda işlem eşleşme sorunları yaşandığının altını çizdiler. Bankacılar bu limitlerin yeniden tesis edilmesi ile düzenlemenin piyasanın daha etkin çalışmasına yardımcı olabileceğini ve derinlik oluşmasına katkı sağlayabileceğini ifade ettiler.