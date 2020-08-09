Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasında toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırıldığını bildirdi. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından binlerce kişinin hesabına otomatik olarak 1000 TL yardım parası yatırılırken özellikle de başvuru yapmayan kişiler bu ödemeden haberdar olmadıkları için paraları PTT şubelerinde kaldı. Binlerce kişinin bin liralık ödemelerinin PTT şubelerinde beklemede kaldığı öğrenilirken bu nedenle alt gelir grubu olan kişilerin mutlaka e devlet üzerinden kısa süre ayırarak pandemi yardımı bin lira sosyal destek ödemesi sorgulama işlemi yapması öneriliyor. İşte sosyal destek pandemi parası e devlet sorgulama linki!
#BizBizeYeterizTürkiyem kampanyamızda toplanan 2 Milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL ulaştırdık.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 1, 2020
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 3️⃣0️⃣ Milyar TL'ye yaklaştık. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/Xj16UfVuTG
Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaştık." ifadelerine yer verdi.
SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI
1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.
1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIM BAŞVURUSU SORGULAMA E DEVLET LİNKİ
Pandemi yardımı başvurusu yapan ve başvuru kabul edilen kişiler için ödeme hesaplara otomatik olarak yatırıldığı için başvuru yapmayan kişilerin dahi durumlarının tespit edilmesi halinde hesaplarına para yatırılmış olma ihtimali bulunuyor.
Böyle bir ödeme olup olmadığının sorgulanması için bu nedenle adınıza e devlet şifreniz ile yatırılmış olan bir sosyal yardım parası olup olmadığını sorgulamanız gerekiyor. E devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra adınıza bir ödeme bulunuyorsa buradan görüntüleyebiliyor, banka hesabı girerek hesabınıza aktarılmasını sağlayabiliyor ya da PTT şubeleri üzerinden kimliğiniz ile çekebiliyorsunuz.
Daha önce pandemi yardımı almayan kişiler de kimlik numarasının son rakamlarına göre aynı ekran üzerinden pandemi para yardımı başvurusu yapabiliyor.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI
KİMLER 1000 LİRA NAKDİ DESTEĞE BAŞVURABİLİR?
Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.
Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurubilecek.
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.
BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.