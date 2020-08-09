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    • 15.08.2020 13:56
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    1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır?

    1000 TL yardım başvurusu üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde başvurusu gerçekleştirilebiliyor. 1000 TL yardım başvurusu sonucu sorgulama ve başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır?

    Ağustos ayı bin lira yardım parası şartsız koşulsuz e-devlet başvuru ekranı!

    Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuruları şu anda değerlendiriliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. İşte e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama takip ekranı...

    BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI

    #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyamızda toplanan 2 Milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL ulaştırdık.

    Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 3️⃣0️⃣ Milyar TL'ye yaklaştık. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/Xj16UfVuTG

    — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 1, 2020

    Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaştık." ifadelerine yer verdi.

    E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU

    Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuruları şu anda değerlendiriliyor. Yakın bir süre sonra açıklanması beklenen bin liralık yardım ödemelerinin sonuçları aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

    https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
    Haberler Ekonomi e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır?
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